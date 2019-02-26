شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد «النجعي» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سمو نائب أمير منطقة الرياض بأسرة الشهيد، معرباً عن بالغ عزائه ومواساته في فقيد الوطن، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
ورفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض ـ حفظهم الله ـ على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد، ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.
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