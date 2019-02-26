شكرا لقرائتكم وزير شؤون الإعلام البحرينية: الاستخبارات تتحكم في الإعلام الغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير شؤون الإعلام البحرينية، علي الرميحي، أن من يتهمون الإعلام العربي بأنه دون المستوى يعتقدون أن الإعلام الغربي مثالي، وهو ما ليس صحيحًا.

وقال الرميحي خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، على هامش منتدى مسك للإعلام: إن الإعلام العربي فيه الكثير من الانحلال وتزييف الحقائق.

ورأى وزير شؤون الإعلام البحرينية أن الإعلام الغربي أيضًا تتحكم فيه الأجهزة الاستخباراتية، كما أنه إعلام يخاطب العواطف والغرائز وبه أحزاب تتحكم به، ومن يقول إن الإعلام الغربي مثالي “يغالط نفسه”.



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