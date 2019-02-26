شكرا لقرائتكم الكويت تتبرع بـ250 مليون دولار لصالح العمل الإنساني في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت دولة الكويت، اليوم، تخصيص 250 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في اليمن، استجابة للمناشدة التي أطلقتها الأمم المتحدة، لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، قال في كلمته أمام مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن المنعقد في مدينة جنيف: “إن دعم الكويت لليمن سيستمر رغم كل الظروف، إنسانيًّا وتنمويًّا، عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة الأخرى”.

وأعرب الجار الله، عن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية لتبرعها بـ500 مليون دولار، من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، مؤكدًا أن مؤشرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تعكس حقيقة الأزمة، وضخامة الاحتياجات، كما تؤكد الحاجة الملحة لتحرك سريع وحاسم.



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