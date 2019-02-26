شكرا لقرائتكم اقتصادي: الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد سيدعم صادرات وواردات المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

نوه عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، بموافقة مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بالترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد)، بفتح فرع في المملكة.

وعد الدكتور المغلوث في تصريح لوكالة الأنباء السعودية هذه الخطوة بالإيجابية نحو تعزيز الاقتصاد السعودي، وتماشيًا مع برامج تطوير القطاع المالي، وتسهم في تحريك الاقتصاد من خلال تقديم منتجات بنكية تنافسية، وتسهيل وربط التواصل في الاقتصاد السعودي والدول الأخرى، وتحفز الاستثمارات والتجارة البينية بين المملكة والدول التي لها فروع لذلك البنك، حيث أن لدى البنك شركات تابعة وشركاء ومشاريع مشتركة في أكثر من 70 بلدًا.

وأكد أن افتتاح البنك في المملكة سيدعم ويمول الصادرات والواردات والاعتمادات المالية، كما سيسهم في رفع الناتج المحلي والدخل القومي من خلال الخدمات البنكية وتمويل القطاعات ومشاريع البنى التحتية وتمويل الصناعات، وسيقوم بدور مهم في إيجاد فرص عمل وتدريب للمواطنين والمواطنات، كون القطاع المصرفي من أكثر القطاعات توظيفًا للسعوديين.

وبين أن ذلك يعطي المجال للتنافسية بين البنوك في تقديم أفضل المنتجات التي يحتاجها رجال الأعمال والشركات، مما يسهم في تعزيز وتنشيط حركة الاقتصاد والتجارة.



مختارات وظائف في وزارة البيئة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام



الإطاحة بثلاثيني تحرش جسديًا بامرأة في مطعم بالرياض مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.