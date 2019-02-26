شكرا لقرائتكم توضيح وتحذير من الأحوال بشأن تجديد الهوية الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت الأحوال المدنية على ضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها.

وحذرت الأحوال المدنية من أن التأخر في تجديد الهوية سيعطل مصالح الشخص، كما سيوقع عليه غرامة مالية.

وفي وقت سابق، أطلقت الأحوال خدمة التفويض الإلكتروني التي تُمكن الشخص من تفويض مواطن آخر لإنهاء إجراءاته نيابة عنه، عبر أبشر، حيث يمكن إنهاء عدد من الخدمات منها استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد واستلام سجل أسرة، وأيضًا التبليغ عن واقعة ميلاد أو زواج أو طلاق أو وفاة.



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