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شكرا لقرائتكم سقوط راقصي المركبات في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القصيم
ضبطت إدارة مرور منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، قائدي المركبات الذين مارسوا الرقص والنزول من المركبة في الطريق العام.
وقالت المرور: إن قائدي المركبات المضبوطين جهزوا مركباتهم بأجهزة مخالفة لأنظمة المرور.
ولفت المرور إلى أنه جاري استكمال الإجراءات لإحالة المضبوطين إلى هيئة الفصل المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.
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