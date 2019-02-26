شكرا لقرائتكم سقوط راقصي المركبات في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القصيم

ضبطت إدارة مرور منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، قائدي المركبات الذين مارسوا الرقص والنزول من المركبة في الطريق العام.

وقالت المرور: إن قائدي المركبات المضبوطين جهزوا مركباتهم بأجهزة مخالفة لأنظمة المرور.

ولفت المرور إلى أنه جاري استكمال الإجراءات لإحالة المضبوطين إلى هيئة الفصل المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.



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