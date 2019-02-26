شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26/2/2019 والان مع التفاصيل

ارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد بنحو قرش واحد في البنك المركزي والبنك التجاري الدولي لتصبح أسعار صرف الريال السعودي وفقا لأخر تحديث كالتالي: سعر الريال السعودى في البنك المركزي

٤٫٦٥ جنيه للشراء ٤٫٦٥ جنيه للشراء 4.69 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى في البنك الأهلي

4.66 جنيه للشراء 4.66 جنيه للشراء 4.69 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى في بنك مصر

4.66 جنيه للشراء

4.68 جنيه للبيع 4.66 جنيه للشراء4.68 جنيه للبيع سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

4.63 جنيه للشراء

4.67 جنيه للبيع سعر الريال السعودى في بنك عودة :

٤٫٦٦ للشراء ٤٫٦٦ للشراء ٤٫٦٩ للبيع سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي :

4.64 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع 4.64 جنيه للشراء4.69 جنيه للبيع سعر الريال السعودى في بنك البركة :

4.59 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع سعر الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الاسلامي :

٤٫٦٤ للشراء

٤٫٦٩ للبيع



سعر الريال السعودى في البنك الأهلى اليونانى:

٤٫٦٣ للشراء

٤٫٦٩ للبيع سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس :

٤٫٦٥ للشراء ٤٫٦٥ للشراء ٤٫٦٩ للبيع سعر الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول :

٤٫٦٤ للشراء ٤٫٦٤ للشراء ٤٫٦٩ للبيع

سعر الريال السعودى في البنك العربي الافريقي :

٤٫٦٣ للشراء

٤٫٦٨ للبيع ٤٫٦٣ للشراء٤٫٦٨ للبيع ارتفاع في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26/2/2019



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