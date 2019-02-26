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شكرا لقرائتكم غبار يضرب الرياض لمدة 8 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، يستمر حتى الساعة الثانية من صباح يوم غد الأربعاء.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، مع فرصة هطول أمطار خفيفة.
ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة بدأت في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على مناطق الدوادمي ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وعفيف والأجزاء المجاورة.
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