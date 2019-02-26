شكرا لقرائتكم الناصر يعلنها مدوية: التشكيك في مستقبل النفط يضع العالم في أزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، من أن الاعتقاد بأن مستقبل النفط إلى زوال، يضع العالم أمام أزمة في الإمداد، مشيرًا إلى أن قطاع النفط والغاز يواجه “أزمة فهم” تهدد أهمية الصناعة.

وقال أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر أسبوع الملكية الفكرية في لندن، إن “هناك اعتقادًا “مقلقًا ومتعاظمًا” بين السياسيين والمنظمين والمستثمرين والناشطين بأن مستقبل قطاع النفط والغاز قليل أو معدوم”.

وأضاف أن وجهة النظر هذه تضرب قدرات تمويل شركات الطاقة، كما أنها تضع قدرتنا على توفير الطاقة الوافرة والموثوقة والميسورة للملايين حول العالم في موقف خطير.

وأكد الناصر أن الكثير من نفط العالم تستخدمه الطائرات والسفن والشاحنات الثقيلة والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بديل سهل في وقت يتزايد فيه الطلب.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأكبر شركة نفطية بالعالم، أن سوق النفط يواجه أزمة إدراك، خاصة في ظل أن العديد من السياسيين والمستثمرين والنشطاء لديهم قلق واضح تجاه هذا القطاع، الذي يعتبرونه ذا مستقبل معدوم.

وتابع الناصر: “لقد رأينا ما يمكن أن يحدثه عجز في الإمداد يبلغ مليوني برميل في اليوم لسوق النفط، تخيل ما هو أثر عجز 20 مليون برميل في اليوم”.

وحاول قائد أرامكو أن يوضح أضرار أزمات الإمداد التي قد تصيب السوق العالمي للنفط خلال الفترة المقبلة، إذا ما استمرت أزمة الإدراك في الأسواق العالمية.



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