الحوثيون يستهدفون مستشفى 22 مايو في الحديدة

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مستشفى 22 مايو في الحديدة. ونقلت سكاي نيوز عن مصادر في القوات المشتركة قولهم إن عملية القصف تمت بعد مغادرة رئيس لجنة المراقبين الدوليين.

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