الان تتابع المرور يضبط قائدي مركبات مارسوا “الرقص” في الطريق العام بالقصيم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة المرور في القصيم ضبط قائدي المركبات الذين مارسوا الرقص والنزول من المركبة في الطريق العام، إضافة إلى تجهيز مركباتهم بأجهزة مخالفة لأنظمة المرور، وجار استكمال الإجراءات لإحالتهم لهيئة الفصل المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.

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