شكرا لقرائتكم خبر عن صحفيون لـ«المقاولين»: لماذا دعوتمونا.. ولمَ تمنعونا؟! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تحت لافتة «ممنوع الاقتراب أو التصوير» منعت الهيئة السعودية للمقاولين بعض الجهات الإعلامية من تغطية منتدى المشاريع المستقبلية.

وعلى رغم أن الجهات الإعلامية، ومنها "الخليج 365"، تلقت دعوة رسمية من الهيئة، إلا أنها فوجئت عند تلبية الدعوة لتغطية الفعاليات بالمنع، ليصبح السؤال البديهي لماذا دعوتمونا، ولمَ تمنعونا؟!.

وفيما حاول الإعلاميون اللجوء لمسؤول قسم التسويق والاتصال مع الإعلاميين، الذي تم وضع رقم جواله للتواصل، إلا أنه لم يجب على أي اتصالات.

وحرصا من "الخليج 365" على استيضاح السبب تم الاتصال برئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، الذي فجر المفاجأة بتبرير الموقف بقوله: «لا أستطيع إدخالكم المنتدى. يجب عليكم تفهم أن هناك راعيا حصريا للمنتدى».

ويصبح التساؤل منذ متى بات الراعي الرسمي أو الحصري للمنتديات والمؤتمرات يغلق الباب على الصحفيين؟!.