شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الفضاء يستقبل سفير كازاخستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء) في الرياض، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة. وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره للجهود التي بذلها سفير كازاخستان في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



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