شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية يتفقد مركز لوقه وقرى وهجر المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

بدأ أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء)، جولاته التفقدية لمراكز وقرى وهجر المنطقة، استهلها بلقاء شيوخ القبائل وجموع المواطنين في مقر مركز لوقه.

وعبر الأمير فيصل بن خالد عن سروره بزيارة المراكز والقرى والهجر والالتقاء بالأهالي، والاستماع لمطالبهم، منوهاً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، من رعاية واهتمام ومتابعة بالمراكز والقرى والهجر وفي مختلف المناطق، موضحا أن الهدف من هذه الزيارة هو تحقيق تطلعات خادم الحرمين وولي عهده الأمين في توفير جميع الخدمات المتكاملة لأبناء المنطقة بالمستوى اللائق، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

وشملت جولة أمير منطقة الحدود الشمالية زيارة قرية الدويد، والالتقاء بالشيخ كساب بن قنيفذ الأبي سعد، إذ رافقه خلال الجولة وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالله بن خلف الشمري، ومستشار الأمير حسن الجاسر.

من جهة ثانية تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء)، قرية زبالا التاريخية، 25 كلم جنوب محافظة رفحاء.

ووقف على مشروع التنقيب الأثري في موقع زبالا الذي يستهدف توثيق الموقع، وحصر الوحدات المعمارية، وبعض الأواني الفخارية والزجاجية والمعدنية.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، على ضرورة العناية بمدينة زبالا التاريخية، وبالمقتنيات الأثرية الغنية بها، وتدريب المشاركين من أهالي المدينة الأثرية، على أهم أساليب المحافظة على مقتنيات هذا الموقع التاريخي. واطلع على نتائج فريق التنقيب في زبالا للموسم الثالث، مبدياً أمله في الوصول لاكتشافات جديدة خلال هذا الموسم بناء على ماتم اكتشافه في المواسم السابقة.