شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: ضبط طن فواكه وتمور وأسماك فاسدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

ضبطت أمانة منطقة تبوك، ممثلة في الإدارة العامة للأسواق، خلال جولاتها التفتيشية في اليومين الماضيين عدداً من مخالفات صحة البيئة في السوق المركزي بتبوك، إذ ضبطت ما يزيد على طن من الفواكه والتمور والأسماك الفاسدة.

وقال مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور محمد بديوي، إن مراقبي إدارة الأسواق وخلال جولاتهم الميدانية على السوق المركزي قاموا بضبط ومصادرة 72 كجم من الأسماك الفاسدة، كما شملت الجولات الرقابية منشآت بيع الفواكه المستوردة، إذ تم ضبط ومصادرة وإتلاف 630 كجم من الفراولة الفاسدة، ومصادرة 470 كجم من التمور الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

وبين بديوي، بأنه تم إغلاق جميع المحلات المخالفة وفرض غرامات مالية بحقهم وفق ماجاء في لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.