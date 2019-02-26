، "مسار" ينظم برنامجاً تدريبياً عن التخطيط للاعتماد المؤسسي التقني والمهني ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة مجموعة من المختصين في الجودة

عقد المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني (مسار) بهيئة تقويم التعليم والتدريب، صباح اليوم، برنامجاً تدريبياً عن التخطيط للاعتماد المؤسسي التقني والمهني، والذي يستمر لمدة يومين بمقر المركز في مدينة الرياض.

يهدف البرنامج للتعريف بمعايير الاعتماد المؤسسي، وإكساب المشاركين المهارات اللازمة في التخطيط للاعتماد المؤسسي وإعداد تقرير الدراسة الذاتية وأعمال التدقيق الداخلي بما يرفع من مستوى كفاءة تقرير الدراسة الذاتية لمنشأة التدريب.

يشارك في البرنامج مجموعة من المختصين في الجودة في العديد من الجهات التدريبية التي تقدمت للحصول على التقويم والاعتماد المؤسسي أو ترغب في الحصول على التقويم والاعتماد المؤسسي.

ويعتبر ذلك البرنامج التدريبي أول البرامج في خطة البرامج التدريبية التي سينفذها المركز خلال عام 2019م.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني (مسار) الدكتور عبدالحميد العبدالجبار، أن المركز سيقدم -بإذن الله تعالى- المزيد من البرامج التدريبية خلال عام 2019م وذلك للمختصين في منشآت التدريب وغيرهم من المهتمين بالجودة والاعتماد في مجال التدريب.

ودعا الدكتور العبدالجبار جميع المهتمين بالجودة والتقويم والاعتماد ممن لديهم خبرة وتأهيل في ذلك المجال، ويرغبون في التعاون مع المركز للعمل كمقيمين خارجين، إرسال سيرهم الذاتية على البريد الإلكتروني للمركز [email protected]