، سجن وإبعاد.. مصير المتحرش بسائحة بريطانية داخل مصعد بدبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد اعترافه بعدم قدرته على السيطرة على نفسه

أصدر القضاء الإماراتي حُكمًا بالسجن والإبعاد على هندي؛ تحرش جنسيًّا بسائحة بريطانية في مصعد برج للأعمال في حي الخليج التجاري في دبي.

وأمرت محكمة في دبي بسجن المعتدي ستة أشهر، ثم ترحيله خارج الإمارات؛ وذلك عقب اتهام السائحة له بالتحرش جنسيًّا بها أثناء استخدامها المصعد للوصول إلى الطابق الـ37 لحضور درس لرياضة اليوغا في شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب ما ذكرته روسيا اليوم، فقد ثبت خلال التحقيق مع الفاعل أنه اعترف بأنه "لم يستطع السيطرة على نفسه عندما دخل المصعد"، لكنه في الوقت نفسه رفض تهمة "الاعتداء الجنسي" الموجهة إليه، بينما يملك حاليًا خيار الطعن في القرار الصادر.

فيما ذكرت الضحية أن الرجل غادر المصعد في الطابق الـ 34 بعد التحرش بها، وسارعت لإبلاغ موظفي الأمن العاملين في البرج، في حين حددت الشرطة هوية الفاعل بالرجوع إلى تسجيلات الكاميرات الأمنية.