، عملية مشبوهة جمعته بـ"القذافي".. بريطانيا ستسلم هذا الرجل إلى فرنسا ،

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أمرت محكمة ويستمينستر اللندنية اليوم (الثلاثاء) بتسليم فرنسا رجل الأعمال ألكسندر جوهري، أحد الأطراف الرئيسيين في التحقيق الفرنسي حول التمويل الليبي المفترض لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007، الذي أشارت مصادر إلى أنه جرى بتعليمات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأوضح القاضي أن أمام "جوهري" سبعة أيام لاستئناف القرار قبل تنفيذ حكم التسليم.
وكان جوهري (60 عامًا) الذي استدعاه القضاء الفرنسي مرات عدة قد أوقف في يناير (كانون الثاني) 2018 في مطار هيثرو اللندني قادمًا من جنيف بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن القضاء الفرنسي، وخصوصًابتهمتي "اختلاس أموال عامة" و"فساد".
وظهر اسم هذا الوسيط خصوصًا خلال عملية مشبوهة لبيع فيلا في موجان في الكوت داوزر في 2009 إلى صندوق ليبي، يديره مسؤول في نظام معمر القذافي.
ويشتبه بأن "جوهري" القريب من شبكات اليمين، ومن الأمين العام السابق لقصر الإليزيه كلود غيان، وعلى الرغم من استخدامه أسماءعدة، المالك الحقيقي للفيلا، وأنه باعها بثمن مضخم؛ وهو ما سمح -على ما يبدو- بإخفاء دفعات سرية.
عملية مشبوهة جمعته بـ"القذافي".. بريطانيا ستسلم هذا الرجل إلى فرنساصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26
أمرت محكمة ويستمينستر اللندنية اليوم (الثلاثاء) بتسليم فرنسا رجل الأعمال ألكسندر جوهري، أحد الأطراف الرئيسيين في التحقيق الفرنسي حول التمويل الليبي المفترض لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007، الذي أشارت مصادر إلى أنه جرى بتعليمات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأوضح القاضي أن أمام "جوهري" سبعة أيام لاستئناف القرار قبل تنفيذ حكم التسليم.
وكان جوهري (60 عامًا) الذي استدعاه القضاء الفرنسي مرات عدة قد أوقف في يناير (كانون الثاني) 2018 في مطار هيثرو اللندني قادمًا من جنيف بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن القضاء الفرنسي، وخصوصًابتهمتي "اختلاس أموال عامة" و"فساد".
وظهر اسم هذا الوسيط خصوصًا خلال عملية مشبوهة لبيع فيلا في موجان في الكوت داوزر في 2009 إلى صندوق ليبي، يديره مسؤول في نظام معمر القذافي.
ويشتبه بأن "جوهري" القريب من شبكات اليمين، ومن الأمين العام السابق لقصر الإليزيه كلود غيان، وعلى الرغم من استخدامه أسماءعدة، المالك الحقيقي للفيلا، وأنه باعها بثمن مضخم؛ وهو ما سمح -على ما يبدو- بإخفاء دفعات سرية.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
08:26 PM
أحد المتهمين في قضية التمويل الليبي لحملة "ساركوزي"
أمرت محكمة ويستمينستر اللندنية اليوم (الثلاثاء) بتسليم فرنسا رجل الأعمال ألكسندر جوهري، أحد الأطراف الرئيسيين في التحقيق الفرنسي حول التمويل الليبي المفترض لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007، الذي أشارت مصادر إلى أنه جرى بتعليمات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأوضح القاضي أن أمام "جوهري" سبعة أيام لاستئناف القرار قبل تنفيذ حكم التسليم.
وكان جوهري (60 عامًا) الذي استدعاه القضاء الفرنسي مرات عدة قد أوقف في يناير (كانون الثاني) 2018 في مطار هيثرو اللندني قادمًا من جنيف بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن القضاء الفرنسي، وخصوصًابتهمتي "اختلاس أموال عامة" و"فساد".
وظهر اسم هذا الوسيط خصوصًا خلال عملية مشبوهة لبيع فيلا في موجان في الكوت داوزر في 2009 إلى صندوق ليبي، يديره مسؤول في نظام معمر القذافي.
ويشتبه بأن "جوهري" القريب من شبكات اليمين، ومن الأمين العام السابق لقصر الإليزيه كلود غيان، وعلى الرغم من استخدامه أسماءعدة، المالك الحقيقي للفيلا، وأنه باعها بثمن مضخم؛ وهو ما سمح -على ما يبدو- بإخفاء دفعات سرية.
، عملية مشبوهة جمعته بـ"القذافي".. بريطانيا ستسلم هذا الرجل إلى فرنسا ،
المصدر : الخليج 365
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