، وكيل إمارة الجوف يبحث رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال اجتماعه برئيس وأعضاء لجنة السلامة المرورية

اجتمع وكيل إمارة منطقة الجوف حسن بن عبد الله بن محمد آل سلطان، برئيس وأعضاء لجنة السلامة المرورية بالمنطقة؛ لدراسة المواقع الخطرة وفك الاختناقات المرورية في المواقع التي تشهد حركة مرورية كبيرة.

وطالب "آل سلطان" ببذل المزيد من الجهود لرفع مستوى السلامة المرورية على طرق المنطقة؛ انطلاقاً من توجيهات ومتابعة أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه.

وعبّر رئيس وأعضاء اللجنة عن اهتمامهم بكل ما يؤدي إلى خفض الحوادث المرورية بمنطقة الجوف، وصولاً إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية بالمنطقة، مؤكدين اتخاذ اللجنة عدة قرارات ستؤدي إلى مزيد من المرونة في الحركة المرورية داخل وخارج مدن ومحافظات المنطقة.