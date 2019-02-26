، الجوع يُخرج دفعة جديدة من محاصري آخر جيب لـ"داعش" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بين الهاربين أطفال ورجال وأكثرهم نساء

تخضع دفعة جديدة من الخارجين من آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا، اليوم (الثلاثاء) إلى عمليات تفتيش دقيقة وتحقيق من جانب قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تنتظر خروج من تبقى من المدنيين لتوجيه ضربتها القاضية للمسلحين المحاصرين.

وأشارت مراسلة "فرانس برس" إلى خروج مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال ورجال من آخر جيب يخضع لسيطرة المتشددين في 11 شاحنة اليوم، في رابع دفعة من نوعها في غضون أسبوع.

وشاهدت المراسلة في نقطة الفرز مئات الأشخاص غالبيتهم نساء، وبعضهم كان يبحث عن طعام، بالإضافة إلى عدد كبير من الأطفال، ووقفت نساء في طابور طويل ليخضعن للتفتيش على أيدي مقاتلات "قسد".

من جهتهن، أفادت نساء بأنهن تأخرن في الخروج لعدم توفر الأموال لديهنّ للدفع للمهربين.

وقالت إحداهنّ دون الكشف عن اسمها: "كل ما في الداخل جوع".

وسُجل وصول 300 مصاب بين الواصلين الجدد غالبيتهم نساء؛ جراء تفجيرات أو عمليات قصف أو انفجارات ألغام، ومن بين الجرحى فتاة تبلغ 11 عاماً مبتورة الساق وطفل يبلغ ثلاثة أعوام يده مكسورة يرافق والدته الحامل والمصابة أيضاً.

وكانت 46 شاحنة على الأقل خرجت أمس من الجيب، وفي الأيام الأخيرة خرج آلاف الرجال والنساء والأطفال بينهم عدد كبير من الأجانب من المنطقة الأخيرة الخاضعة لسيطرة "داعش" في بلدة الباغوز، التي تقدّر مساحتها بنصف كيلومتر مربع.

وتذكر "قسد" أنّ بضعة آلاف من المدنيين هم بشكل أساسي أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، لا يزالون داخل الجيب.