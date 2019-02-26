، اغضبوه بمقطع فيديو.. الرئيس الفنزويلي يحتجز طاقم تليفزيون أميركي بقصره ،

محمد بن مسعود - الدمام - عرضوا عليه شريطاً مصوراً لشبان يأكلون من شاحنة لجمع القمامة

أقدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على احتجاز طاقم تليفزيون "يونيفيجن" الأميركي لفترة وجيزة، بعدما أغضبوه بعرض شريط فيديو لشبان يأكلون من شاحنة لجمع القمامة، بينما تعاني البلاد من مجاعة.

وفي هذا الإطار قال خورخي راموس المذيع في شبكة "يونيفيجن" بحسب ما ذكرته سكاي نيوز إن مادورو لم يعجبه السؤال عن انعدام الديمقراطية وتعذيب السجناء السياسيين والأزمة الإنسانية، خلال المقابلة التي أجريت مساء الاثنين في قصره بالعاصمة كاراكاس.

لكن مقطع فيديو على الهاتف المحمول أنهى اللقاء بشكل مفاجئ، حيث قال راموس إن الرئيس الفنزويلي وضع يده على الهاتف محاولاً منع الفيديو، ووقف ثم ابتعد.