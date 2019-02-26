“إنطلاق” برنامج سند محمد بن سلمان | شروط التسجيل في برنامج سند الزواج

يعد برنامج سند الزواج من البرامج الهامة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال فترة قصيرة لتحقق الكثير من النجاح، وإلتفاف الأسر المستحقة للدعم حول البرنامج، وذلك طبقا للضوابط والشروط التي تم الإعلان عنها رسميا.

شروط التسجيل في برنامج سند الزواج

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نوعان من برنامج سند النوع الأول هو برنامج سند وهو من البرامج التي يمكن لمتلقي الدعم من برنامج حساب المواطن التسجيل فيه أيضا دون أن يؤثر ذلك على تلقي الدعم من برنامج حساب المواطن.

البرنامج الثاني وهو برنامج سند الزواج وهو من البرامج الأولى من نوعها التي يختص دعمها للمتزوجين حديثنا، ومساعدتهم في الظروف المعيشية التي تشهد ارتفاع كبير في الأسعار، ويتم ذلك بناء على الشروط التالية:

1.أن يكون الزوج والزوجة سعودي الجنسية.

2.لا يقل عمر الزوجة عن 21 عام ولا يزيد عن 40 عام.

3. أن لا يقل عمرة الزوج عن 21 سنة ولا يزيد عن 40 عام.

4.أن يكون الزوج حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

5. أن لا يكون قد مر على الزواج عام.

6.ألا يتجاوز الراتب الشهري للزوج عن 4000 ريال سعودي.

7.لا يكون مهر العروسة يتجاوز ال 50 ألف ريال سعودي.

8.يتم إعطاء الأولوية في الحصول على سند الزواج لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.

9. أيضا تعطى الأولوية لأبناء شهداء الواجب.

يمكن لجميع الراغبين في التسجيل إلى مبادرة سند الزواج محمد بن سلمان الدخول إلى الموقع الرسمي لسند، الإطلاع على الشروط والقوانين، ملء البيانات المطلوبة.

تتم مراجعة البيانات التي تم التقدم بها من المواطن، والرد عليها بإشعار مطابقة البيانات كي يتمكن المواطن من الحصول على الدعم عقب التأكد من صحة البيانات التي تم التقدم بها.

تواصل الجهات المسئولة استقبال طلبات سند، وسند الزواج للوصول ومراجعة كافة البيانات التي يتم استقبالها من المواطنين ومراجعتها قبل البدء في صرف الدعم لمستحقيه.

ولجميع متابعينا يمكنكم الدخول مباشرة إلى البرنامج والتسجيل بناء على الضوابط، والشروط المعلن عنها على الموقع الرسمي للمبادرة، والتي تختلف من سند، وسند الزواج.

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