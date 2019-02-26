كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أبرز المناطق والمحافظات في المملكة المتأثرة -بمشيئة الله تعالى- برياح مثيرة للأتربة والغبار، وأمطار رعدية، وانخفاض في درجات الحرارة يوم غدٍ الأربعاء، وذلك في جدول مفصل نشرته اليوم.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن حالة تقلبات جوية -بمشيئة الله تعالى- على بعض مناطق المملكة بدأت يوم الاثنين الماضي 25/ 2/ 2019م وتستمر إلى يوم الخميس القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار وانخفاض في درجات الحرارة غداً.. هنا قائمة المناطق المتأثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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