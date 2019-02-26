ألقت شرطة الرياض عل أحد الاشخاص قام بالتحرش بامرأة في أحد المطاعم، وتبين أن مرتكب الواقعة سعودي الجنسية. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تحرش أحد الأشخاص جسدياً بامرأة بأحد المطاعم بمدينة الرياض، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي عن كشف هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

كانت هذه تفاصيل خبر شخص يغافل امرأة ويتحرش بها داخل مطعم في الرياض.. والشرطة تلقي القبض عليه وتكشف عن جنسيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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