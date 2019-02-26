تسليم أول دفعة من مركبات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية

أعلن الصندوق الخيري الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تسليم مركبات الدفعة الأولى من مستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن مبادرة «كفالة تمويل مركبات النقل الموجه»، والتي أطلقها الصندوق بالشراكة مع بنك التنمية وهيئة النقل.

وأوضح الصندوق الخيري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يقدم في هذه المبادرة «كفالة»؛ لتمويل مركبات المستفيدين، كما يتحمل رسوم تأمين مركباتهم في السنة الأولى.

وأطلق الصندوق الخيري الاجتماعي، في 11 ديسمبر 2018م، مبادرة «كفالة تمويل مركبات النقل الموجه»، التي يتم من خلالها كفالة قرض المركبات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم لدى بنك التنمية الاجتماعية، بما يتوافق مع اشتراطات هيئة النقل العام لشركات توجيه المركبات بواسطة الأجهزة الذكية.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري، إن الهيئة، وهي الجهة المعنية بتنظيم وترخيص أنشطة النقل في المملكة ومن بينها النقل عبر التطبيقات، حريصة على تبنّي الشراكة الناجحة في مثل هذه المبادرات الرامية إلى خدمة المجتمع، لا سيّما وأن قيادة مركبات التوجيه بالتطبيقات تتيح مرونة في اختيار العمل حسب ضوابط بنك التنمية الاجتماعية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل، أن التطبيق شهد إقبالًا متزايدًا من شباب الوطن؛ حيث تجاوز عدد المسجلين كقائدي مركبات توجيه بالتطبيقات 480 ألف شاب سعودي، في أكثر من 60 مدينة بالمملكة، يحققون أعلى مستويات الرضى لدى عملائهم المستفيدين من هذه الخدمة.

من جانبه، أوضح مساعد مدير بنك التنمية الاجتماعية لشؤون الصندوق الخيري الاجتماعي المهندس سامي الحسيان، أن هذه المبادرة تأتي كأحد روافد الدعم الاجتماعي التي يقدمها الصندوق الخيري لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم من ممارسة العمل الحر والتوظيف الذاتي في الأنشطة الواعدة بما يحقق لهم دخلًا مناسبًا ومساهمة اجتماعية، تقود إلى تحقيق أهداف منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بزيادة فرص العمل للشباب السعودي.

وأشار المهندس سامي الحسيان، إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، التقديم مباشرة عبر موقع الصندوق الإلكتروني.

وأوضح الصندوق الخيري، عبر موقعه الإلكتروني، أن الهدف من مبادرة «كفالة تمويل مركبات النقل الموجه»، هو توفير فرص العمل الحر لمستفيدي الضمان الاجتماعي أو أحد تابعيهم للاستفادة من التنظيمات الجديدة الخاصة بتطبيقات توجيه المركبات بالأجهزة الذكية.

وأضاف أن الصندوق الخيري الاجتماعي يقدم كفالة قرض سيارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي أو أحد تابعيهم، في برنامج مسارات لدى بنك التنمية الاجتماعية لتمليكهم سيارات للعمل عليها عبر تطبيقات توجيه المركبات بالأجهزة الذكية للشركات المرخص لها في هذا المجال التي تتوافق مع اشتراطات هيئة النقل العام.