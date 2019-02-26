السعودية اليوم / إرهابيان يسلمان نفسيهما والكشف عن مخبأ للأسلحة بالجزائر



الجزائر 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

سلم عنصران إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن الإرهابيين أدليا بمعلومات مكنت من كشف مخبأ يحتوي على رشاشين من نوع كلاشنيكوف وقاذف صاروخي من نوع RPG-2, وعشر قذائف BM-21, 12 وصمامة عيار 120 ملم وقذيفتين للقاذف الصاروخي SPG-9 وقذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7 وتسع حشوات خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7.

وأضاف البيان أن المخبأ يحوي أيضًا سبع قذائف هاون عيار 82 ملم و 180 قنبلة دفاعية وأربعة مخازن ذخيرة وثلاثة أشرطة ذخيرة عيار 12,7 ملم ، إضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

// انتهى //

19:26ت م

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الجزائر 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسسلم عنصران إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن الإرهابيين أدليا بمعلومات مكنت من كشف مخبأ يحتوي على رشاشين من نوع كلاشنيكوف وقاذف صاروخي من نوع RPG-2, وعشر قذائف BM-21, 12 وصمامة عيار 120 ملم وقذيفتين للقاذف الصاروخي SPG-9 وقذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7 وتسع حشوات خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7.وأضاف البيان أن المخبأ يحوي أيضًا سبع قذائف هاون عيار 82 ملم و 180 قنبلة دفاعية وأربعة مخازن ذخيرة وثلاثة أشرطة ذخيرة عيار 12,7 ملم ، إضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات.// انتهى //19:26ت م0263

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