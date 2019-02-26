شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن تحرش بامرأة داخل أحد المطاعم بالرياض والان مع التفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم /شاكر بن سليمان التويجري أنه تم مراجعة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تحرش أحد الأشخاص جسدياً بامرأة بأحد المطاعم بمدينة الرياض،. وأسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي عن كشف هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وتؤكدشرطة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة بحق كل من يخالفها، وتؤكد في الوقت نفسه أن كل من يحاول الاخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس أو الاعتداء عليهم سيكون عرضة للمحاسبة والجزاء بكل حزم وصرامة.

السعودية نيوز ٣٦٥-

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