أمير حائل‬⁩ يُكرِّم ممرضتين لمساهمتهم في إسعاف مصاب بحادث مروري

كرم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، وبحضور مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري ممرضتين من العاملات في صحة حائل وهما وفاء محمد العنزي من مستشفى حائل العام مريم مشعان الشمري من مركز صحي الوسطاء.





مثنيا على عملهما الانساني والمهني والذي لا يستغرب ولا يستكثر من بنات وابناء وطن الإنسانية والخير .

إلى ذلك قدم الدكتور حمود بن فهد الشمري باسمه ونيابة عن كافة منسوبي صحة حائل جزيل الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز على ما يجده القطاع الصحي بالمنطقة من دعم ومساندة وتحفيز مؤكدا عزم الجميع على بذل قصارى الجهد للرقي بالخدمات الصحية بالمنطقة كما قدم شكره ومباركته أيضا للممرضتين وفاء ومريم على هذا التكريم المستحق .

يذكر هنا ان الممرضتين المكرمين صادف مرورها اللحظات الأولى لوقوع الحادث( على طريق حائل _ المدينة المنورة ) فقامتا بمباشرة الحالة واجراء الاسعافات الاولية قبل وصول الهلال الأحمر لموقع الحادث .