شكرا لقرائتكم خبر عن المرور‬⁩ يضبط قائدي مركبات قاموا "بالرقص" في الطريق العام بالقصيم والان مع التفاصيل

ضبطت إدارة القصيم قائدي مركبات مارسوا الرقص والنزول من المركبة في الطريق العام. السعودية نيوز ٣٦٥-

وأشار المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه في تويتر إلى أن قائدي المركبات جهزوا مركباتهم بأجهزة مخالفة لأنظمة المرور، لافتة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات لإحالتهم لهيئة الفصل المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

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