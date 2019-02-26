، انطلاق مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم للقطاعات الأمنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - مدير الأمن العام يشهد انطلاق التصفيات النهائية

انطلقت التصفيات النهائية لمسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم للقطاعات الأمنية في نسختها الثامنة لعام 1440هـ، التي تقام في مدينة الرياض، بحضور المشرف العام على المسابقة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وحضور مميز من المتسابقين من كافة مناطق المملكة.

وأوضح الفريق الحربي خلال كلمته الافتتاحية للتصفيات، أن هذه المسابقة تُعنى بكتاب الله وحَفَظَته وتحمل اسمًا غاليًا على الجميع "صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله-".

وأكد الحربي في كلمته على أهمية حفظ القرآن الكريم والعمل بآياته؛ لأنها صيانة للمسلم من الزلل، لافتًا النظر إلى أن الدولة - حفظها الله - اتخذت من القرآن الكريم دستورًا منذ عهد المؤسس - رحمه الله - مرورًا بعهود أبنائه البررة حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وعدّ المشرف العام على المسابقة مثلَ هذه المسابقات المباركة دليلًا على ذلك، مستشهدًا بمثيلاتها من المسابقات التي تقام في المملكة مثل مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن وتفسيره وتجويده، ومسابقة الملك سلمان للقرآن الكريم المحلية والدولية، وغيرها من المسابقات التي تتوالى في وطننا الغالي.

بعد ذلك ألقى رئيس لجنة التحكيم الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، إمام الحرم المدني؛ كلمة أشار فيها إلى أن الاهتمام الذي يحظى به القرآن الكريم من قادة هذه البلاد.

كما قدّم الشيخ المهنا نبذة عن الجوانب التي تركز عليها لجنة التحكيم في المسابقة، وتقديم أعضاء لجنة التحكيم التي يرأسها؛ وهم: الدكتور الشيخ ياسر الدوسري إمام الحرم المكي الشريف، والشيخ ماجد عبدالله الزامل، ثم استمع معاليه إلى عدد من النماذج للتلاوات المعتمدة في هذه المسابقة.

من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام العقيد أحمد بن سعد الأحمدي، أن هذه المسابقة انطلقت برعاية كريمة من الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود- رحمه الله- عام 1431هـ، وكانت خاصة بمنسوبي مديرية الأمن العام، وفي العام التالي 1432هـ صدرت الموافقة الكريمة على إقامة جائزة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم للقطاعات الأمنية في عامها الأول، كأول مسابقة لمنسوبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين على مستوى مناطق المملكة؛ لتفتح هذه المسابقة باب التنافس على حفظ كتاب الله تعالى.

وأضاف العقيد الأحمدي أنه بعد مرور سبعة أعوام على المسابقة بلغ عدد المشاركين منذ تأسيسها من منسوبي وزارة الداخلية، 3440 مشاركًا؛ ترشح منهم 752 مشاركًا من الرجال للتصفيات النهائية، إضافة إلى 71 مشاركة، وكُرم بالجــوائز الكبرى 165 فائزًا، وعدد 25 فائزة حتى نهاية عام ١٤٣٩هـ.