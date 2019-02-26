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أبرم الاتحاد العربي لكرة القدم اتفاقية مع شركة "HAWK-EYE" للتكنولوجيا الرياضية لاستخدام تقنية الفيديو (VAR) في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد، وبين كروسنغ المدير العام للشركة في آسيا وشمال إفريقيا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برامج تطوير مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، بإشراف ومتابعة من رئيس الاتحاد تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وسيتم تطبيق هذه التقنية بدءاً من مباريات دور نصف النهائي التي ستبدأ غداً بلقاء يجمع المريخ السوداني مع النجم الساحلي التونسي .
"الاتحاد العربي" يوقع اتفاقية استخدام VAR في كأس زايدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26
أبرم الاتحاد العربي لكرة القدم اتفاقية مع شركة "HAWK-EYE" للتكنولوجيا الرياضية لاستخدام تقنية الفيديو (VAR) في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد، وبين كروسنغ المدير العام للشركة في آسيا وشمال إفريقيا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برامج تطوير مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، بإشراف ومتابعة من رئيس الاتحاد تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وسيتم تطبيق هذه التقنية بدءاً من مباريات دور نصف النهائي التي ستبدأ غداً بلقاء يجمع المريخ السوداني مع النجم الساحلي التونسي .
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
06:13 PM
البداية من لقاء المريخ السوداني مع النجم الساحلي التونسي
أبرم الاتحاد العربي لكرة القدم اتفاقية مع شركة "HAWK-EYE" للتكنولوجيا الرياضية لاستخدام تقنية الفيديو (VAR) في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد، وبين كروسنغ المدير العام للشركة في آسيا وشمال إفريقيا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برامج تطوير مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، بإشراف ومتابعة من رئيس الاتحاد تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وسيتم تطبيق هذه التقنية بدءاً من مباريات دور نصف النهائي التي ستبدأ غداً بلقاء يجمع المريخ السوداني مع النجم الساحلي التونسي .
، "الاتحاد العربي" يوقع اتفاقية استخدام VAR في كأس زايد ،
المصدر : الخليج 365
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