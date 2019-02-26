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أعلنت وزارة الدفاع السودانية في بيان أن الرئيس عمر حسن البشير أجرى، اليوم الثلاثاء، تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين، بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ في أرجاء البلاد.
وأفادت الوزارة أن "البشير" عيّن الفريق أول عصام الدين مبارك وزيراً للدولة بوزارة الدفاع، وهو منصب جديد، وفقاً لـ"رويترز".
الرئيس السوداني يجري تعديلات في صفوف قادة الجيشصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26
أعلنت وزارة الدفاع السودانية في بيان أن الرئيس عمر حسن البشير أجرى، اليوم الثلاثاء، تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين، بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ في أرجاء البلاد.
وأفادت الوزارة أن "البشير" عيّن الفريق أول عصام الدين مبارك وزيراً للدولة بوزارة الدفاع، وهو منصب جديد، وفقاً لـ"رويترز".
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
05:41 PM
استحدث منصباً جديداً وعيّن وزير دولة للدفاع
أعلنت وزارة الدفاع السودانية في بيان أن الرئيس عمر حسن البشير أجرى، اليوم الثلاثاء، تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين، بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ في أرجاء البلاد.
وأفادت الوزارة أن "البشير" عيّن الفريق أول عصام الدين مبارك وزيراً للدولة بوزارة الدفاع، وهو منصب جديد، وفقاً لـ"رويترز".
، الرئيس السوداني يجري تعديلات في صفوف قادة الجيش ،
المصدر : الخليج 365
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