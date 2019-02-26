الصخري ينصح بعدم الكشتة في منطقتين

نصح المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، بعدم الكشتة أو السفر مساء الخميس المقبل، بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية؛ بسبب الرياح المتوقعة المثيرة للأتربة.

وقال الصخري عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: إن رياحًا مثيرة للغبار قد تهب نواحي الجوف ورفحاء، وستتشكل منها موجة غبار تتجه نحو الحفر والصمان والشرقية، وربما منطقة الرياض.

وتابع الصخري قائلًا: «لا أنصح بالكشتات ولا السفر مساء الخميس 23 جمادى الآخرة، نواحي منطقتي الجوف والحدود الشمالية بسبب الرياح المثيرة للأتربة المتوقعة بإذن الله».

وحول طقس الغد، الأربعاء، أشار الصخري إلى أن أجزاءً من وسط منطقة المدينة المنورة، وجنوب غرب إلى جنوب منطقة حائل، وأجزاء من منطقة القصيم، ومنطقة الرياض خصوصًا غربها إلى شمالها، تتأثر بهطول أمطار متفاوتة بدءًا من الأربعاء وحتى فجر الخميس، على الرياض، وأجزاء من المنطقة الشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا، اليوم الثلاثاء، بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة المدينة المنورة، وتشمل الحالة ينبع والعيص والفقرة والمدينة المنورة، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

في السياق ذاته، وجّهت هيئة الأرصاد تنبيهات بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة ونجران وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وجازان.

وتنتهي الحالة الماطرة في كل من؛ عسير والباحة ومكة المكرمة ونجران، الساعة الثامنة مساءً، بينما تنتهي في منطقة تبوك، في الساعة الثامنة مساءً، وتنتهي في منطقتي الجوف والحدود الشمالية في الساعة الحادية عشرة ليلًا، وتنتهي في منطقة حائل الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق منتصف الليل، بينما تنتهي في منطقة جازان الساعة الثامنة مساءً.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس اليوم الثلاثاء- نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتدّ إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأضافت أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، والفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق، وعلى مرتفعات الباحة وعسير وجازان، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.