السعودية اليوم / تعديل مسمى كلية المجتمع ببيش لكلية التطبيقات الصناعية



جيزان 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

رفع معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بمناسبة صدور موافقة اللجنة المكلفة باختصاصات مجلس التعليم العالي على تعديل اسم كلية المجتمع بمحافظة بيش التابعة لجامعة جازان إلى كلية التطبيقات الصناعة بمحافظة بيش.

وأكد معالي مدير جامعة جازان أن تغيير مسمى الكلية لتصبح "كلية التطبيقات الصناعة بمحافظة بيش" يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ، ويسهم في تطوير مخرجات الجامعة، لتكون رافدًا مهمًا في تزويد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بمخرجات مهنية داعمة، لتطوير هذا الوطن الغالي، عادّاً القطاع الصناعي إحدى الدعائم الأساسية التي تقوم عليها اقتصادات الدول, ومن هذا المنطلق فقد عملت الكلية على أن تكون أقسامها تلبي الاحتياجات الصناعية بأهم الكوادر المؤهلة في التخصصات التي تضمها الكلية في مجالات "تقنية الهندسة الميكانيكية وتقنية الهندسة الكهربائية وتقنية الهندسة الكيميائية".

// انتهى//

17:59ت م

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جيزان 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بمناسبة صدور موافقة اللجنة المكلفة باختصاصات مجلس التعليم العالي على تعديل اسم كلية المجتمع بمحافظة بيش التابعة لجامعة جازان إلى كلية التطبيقات الصناعة بمحافظة بيش.وأكد معالي مدير جامعة جازان أن تغيير مسمى الكلية لتصبح "كلية التطبيقات الصناعة بمحافظة بيش" يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ، ويسهم في تطوير مخرجات الجامعة، لتكون رافدًا مهمًا في تزويد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بمخرجات مهنية داعمة، لتطوير هذا الوطن الغالي، عادّاً القطاع الصناعي إحدى الدعائم الأساسية التي تقوم عليها اقتصادات الدول, ومن هذا المنطلق فقد عملت الكلية على أن تكون أقسامها تلبي الاحتياجات الصناعية بأهم الكوادر المؤهلة في التخصصات التي تضمها الكلية في مجالات "تقنية الهندسة الميكانيكية وتقنية الهندسة الكهربائية وتقنية الهندسة الكيميائية".// انتهى//17:59ت م0233

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