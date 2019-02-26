السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يتفقد مركز لوقه وعدداً من قرى وهجر المنطقة



عرعر 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

بدأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، جولاته التفقدية لمراكز وقرى وهجر المنطقة، استهلها بلقاء شيوخ القبائل وجموع المواطنين في مقر مركز لوقه.

وعبر سموه خلال جولته التفقدية عن سروره بزيارة المراكز والقرى والهجر والالتقاء بالأهالي، والاستماع لمطالبهم، منوهاً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - من رعاية واهتمام ومتابعة بالمراكز والقرى والهجر وفي مختلف المناطق.

وأوضح أن الهدف من هذه الزيارة هو تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- في توفير جميع الخدمات المتكاملة لأبناء المنطقة بالمستوى اللائق، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

وشملت جولة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية زيارة قرية الدويد, والالتقاء بالشيخ كساب بن قنيفذ الأبي سعد .

رافق سموه خلال الجولة وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس, ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالله بن خلف الشمري ، ومستشار سمو الأمير حسن الجاسر .

// انتهى //

17:43ت م

0221



عرعر 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسبدأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، جولاته التفقدية لمراكز وقرى وهجر المنطقة، استهلها بلقاء شيوخ القبائل وجموع المواطنين في مقر مركز لوقه.وعبر سموه خلال جولته التفقدية عن سروره بزيارة المراكز والقرى والهجر والالتقاء بالأهالي، والاستماع لمطالبهم، منوهاً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - من رعاية واهتمام ومتابعة بالمراكز والقرى والهجر وفي مختلف المناطق.وأوضح أن الهدف من هذه الزيارة هو تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- في توفير جميع الخدمات المتكاملة لأبناء المنطقة بالمستوى اللائق، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل.وشملت جولة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية زيارة قرية الدويد, والالتقاء بالشيخ كساب بن قنيفذ الأبي سعد .رافق سموه خلال الجولة وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس, ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالله بن خلف الشمري ، ومستشار سمو الأمير حسن الجاسر .// انتهى //17:43ت م0221

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