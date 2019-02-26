السعودية اليوم / جامعة تبوك تواصل فعاليات اليوم المفتوح لطلاب وطالبات الثانوية بالمنطقة



تبوك 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واس

تواصل جامعة تبوك فعاليات المعرض التعريفي لطلاب وطالبات الثانوية العامة المتوقع انضمامهم للجامعة بالسنة القادمة , والذي دشنه معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله الذيابي أمس الأول بحضور مدير عام التربية والتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العٌمري، ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس بالصالة

ويشهد المعرض في يومه الثالث إقبالا كبيرا من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمنطقة للتعرف على التخصصات الموجودة وطبيعة البرامج الموجودة بالجامعة والتي ستساعدهم في اختيار التخصص المبني على الرغبة .

وأوضح معالي مدير جامعة تبوك أن المعرض يعد فرصة مناسبة لطلاب وطالبات منطقة تبوك للتعرف بشكل أكبر على التخصصات الموجودة بالجامعة ، مشيرا إلى أن فكرة ورش العمل المصاحبة للمعرض والتي استحدثتها الجامعة بهذا العام ستنعكس إيجاباً على الطالب في اختيار تخصصه من خلال تدريبه وتهيئته لاختبارات الميول المناسبة والتي سوف تكون مساهمة بشكل مباشر في اختيار تخصصه وستنعكس على الجامعة في تقليل نسبة التعثر لدى الطلاب والطالبات.

يذكر أن المعرض شهد في يوميه الأول والثاني العديد من ورش العمل التي تناولت أهمية اختيار التخصص ، وعدد طرق اختيار التخصص والفروقات بين اختيار التخصص لكسب الرزق والانخراط بسوق العمل ، إضافة إلى الاختبارات التي تساعد في اختيار التخصص مثل اختبار القدرات والتحصيلي واختبار كفاية اللغة والمقياس العربي للميول المهني.

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17:41ت م

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تبوك 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واستواصل جامعة تبوك فعاليات المعرض التعريفي لطلاب وطالبات الثانوية العامة المتوقع انضمامهم للجامعة بالسنة القادمة , والذي دشنه معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله الذيابي أمس الأول بحضور مدير عام التربية والتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العٌمري، ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس بالصالة الرياضية بالمدينة الجامعية .ويشهد المعرض في يومه الثالث إقبالا كبيرا من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمنطقة للتعرف على التخصصات الموجودة وطبيعة البرامج الموجودة بالجامعة والتي ستساعدهم في اختيار التخصص المبني على الرغبة .وأوضح معالي مدير جامعة تبوك أن المعرض يعد فرصة مناسبة لطلاب وطالبات منطقة تبوك للتعرف بشكل أكبر على التخصصات الموجودة بالجامعة ، مشيرا إلى أن فكرة ورش العمل المصاحبة للمعرض والتي استحدثتها الجامعة بهذا العام ستنعكس إيجاباً على الطالب في اختيار تخصصه من خلال تدريبه وتهيئته لاختبارات الميول المناسبة والتي سوف تكون مساهمة بشكل مباشر في اختيار تخصصه وستنعكس على الجامعة في تقليل نسبة التعثر لدى الطلاب والطالبات.يذكر أن المعرض شهد في يوميه الأول والثاني العديد من ورش العمل التي تناولت أهمية اختيار التخصص ، وعدد طرق اختيار التخصص والفروقات بين اختيار التخصص لكسب الرزق والانخراط بسوق العمل ، إضافة إلى الاختبارات التي تساعد في اختيار التخصص مثل اختبار القدرات والتحصيلي واختبار كفاية اللغة والمقياس العربي للميول المهني.//انتهى //17:41ت م0220

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