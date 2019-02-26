السعودية اليوم / "التطور التقني والمستقبلي في طلاء عوازل الجهد العالي" ندوة بهيئة الربط الكهربائي الخليجي



الدمام 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

انطلقت بمقر هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدمام، أعمال "ندوة التطور التقني والمستقبلي في طلاء عوازل الجهد العالي" التي تستمر ثلاثة أيام خلال الفترة من 26 – 28 فبراير الجاري، بمشاركة خبراء ومختصين بعدد من شركات الكهرباء في دول

ويبحث 11 متحدثًا من نخبة الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال العوازل وطلائها من مختلف دول العالم، تطورات هذه الصناعة وأدوارها الرائدة في تحقيق نقلة نوعية في أعمال إنتاج الكهرباء بموثوقية وأمان في مختلف الشبكات.

وتهدف الندوة التي يشارك في أعمالها خبراء ممن لهم باع كبير في تطوير كفاءة العوازل وتعزيزها، وأعضاء في لجان عدة في مؤتمرات "سيجري" ومنظمتي IEC و IEEE، إلى نقل الخبرات العالمية إلى المنطقة ومشاركة آخر التطورات في هذا المجال الأمر الذي سيعود بالنفع في تحديث المواصفات الحالية واستقطاب أحدث التطورات التكنولوجية ذات الصلة بالموضوع للمنطقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس أحمد علي الإبراهيم، أن أعمال هذه الندوة تعزز من جهود الخبراء والمختصين والهيئات المعنية في تطوير أنظمة التشغيل، والعمليات الخاصة بالإنتاج والتوزيع بأعلى معايير الكفاءة، وضمان السلامة في جميع مراحل العمل.

وأضاف الإبراهيم أن الخبراء الذين يبحثون التطورات التقنية في عوازل الجهد العالي يقدمون رؤية علمية تسهم في إحداث انتقال متقدم في أنشطة نقل الكهرباء مع توفير الموثوقية والاستدامة، مشيرًا إلى أن أنشطة الكهرباء تخضع لمراجعات علمية وبحثية متطورة بهدف توظيف التقنية في جميع العمليات الخاصة بالإنتاج وحتى مراحل الاستهلاك، بما يحقق الأمان والوفرة وتقليل الآثار الجانبية لأي هدر أو قطوعات محتملة.

من جهته أوضح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدكتور ناصر الشهراني، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الهيئة لنقل وتوطين الخبرات إلى منطقة الخليج في مجالات الطاقة بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة بالتحديد تهدف إلى الاستفادة من الخبرات العالمية ونقلها إلى منطقة الخليج في مجال تصميم وصيانة العوازل للخطوط الهوائية الكهربائية، كما تهدف إلى تطوير المعايير التي تطبق في منطقة الخليج لتشمل آخر ما توصلت إليه صناعة العوازل الكهربائية، حيث تشمل زيارات ميدانية وحلقات نقاش وورشة عمل.

يُشار إلى أن برنامج الفعاليات يتضمن زيارة ميدانية يقوم بها المشاركون في الندوة والذين بلغ عددهم 45 خبيرًا ومختصًا إلى محطة الفاضلي، وذلك بهدف اختبار العوازل بالمحطة، وشرح أساليب اختبار العوازل والطلاء في المواقع الأكثر تلوثًا، وكيفية تمييز المنتج الناجح في المنطقة، حيث تعتبر هذه الطريقة هي الأكثر دقة لمنع المنتجات الرديئة من الوصول للشبكات الكهربائية. كما ستزار محطة تحويل الذبذبة بالفاضلي والتي تعتبر الوحيدة بالمنطقة. وتكشف عن تطور تقني متقدم في أعمالها حيث تحرص الهيئة على استخدام أحدث التقنيات على امتداد المحطات التي تعمل على تشغيلها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

// انتهى //

17:40ت م

0219



الدمام 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسانطلقت بمقر هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدمام، أعمال "ندوة التطور التقني والمستقبلي في طلاء عوازل الجهد العالي" التي تستمر ثلاثة أيام خلال الفترة من 26 – 28 فبراير الجاري، بمشاركة خبراء ومختصين بعدد من شركات الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي ، ومسؤولي كبرى الشركات العالمية في تصنيع العوازل والطلاء السيليكوني.ويبحث 11 متحدثًا من نخبة الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال العوازل وطلائها من مختلف دول العالم، تطورات هذه الصناعة وأدوارها الرائدة في تحقيق نقلة نوعية في أعمال إنتاج الكهرباء بموثوقية وأمان في مختلف الشبكات.وتهدف الندوة التي يشارك في أعمالها خبراء ممن لهم باع كبير في تطوير كفاءة العوازل وتعزيزها، وأعضاء في لجان عدة في مؤتمرات "سيجري" ومنظمتي IEC و IEEE، إلى نقل الخبرات العالمية إلى المنطقة ومشاركة آخر التطورات في هذا المجال الأمر الذي سيعود بالنفع في تحديث المواصفات الحالية واستقطاب أحدث التطورات التكنولوجية ذات الصلة بالموضوع للمنطقة.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس أحمد علي الإبراهيم، أن أعمال هذه الندوة تعزز من جهود الخبراء والمختصين والهيئات المعنية في تطوير أنظمة التشغيل، والعمليات الخاصة بالإنتاج والتوزيع بأعلى معايير الكفاءة، وضمان السلامة في جميع مراحل العمل.وأضاف الإبراهيم أن الخبراء الذين يبحثون التطورات التقنية في عوازل الجهد العالي يقدمون رؤية علمية تسهم في إحداث انتقال متقدم في أنشطة نقل الكهرباء مع توفير الموثوقية والاستدامة، مشيرًا إلى أن أنشطة الكهرباء تخضع لمراجعات علمية وبحثية متطورة بهدف توظيف التقنية في جميع العمليات الخاصة بالإنتاج وحتى مراحل الاستهلاك، بما يحقق الأمان والوفرة وتقليل الآثار الجانبية لأي هدر أو قطوعات محتملة.من جهته أوضح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدكتور ناصر الشهراني، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الهيئة لنقل وتوطين الخبرات إلى منطقة الخليج في مجالات الطاقة بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة بالتحديد تهدف إلى الاستفادة من الخبرات العالمية ونقلها إلى منطقة الخليج في مجال تصميم وصيانة العوازل للخطوط الهوائية الكهربائية، كما تهدف إلى تطوير المعايير التي تطبق في منطقة الخليج لتشمل آخر ما توصلت إليه صناعة العوازل الكهربائية، حيث تشمل زيارات ميدانية وحلقات نقاش وورشة عمل.يُشار إلى أن برنامج الفعاليات يتضمن زيارة ميدانية يقوم بها المشاركون في الندوة والذين بلغ عددهم 45 خبيرًا ومختصًا إلى محطة الفاضلي، وذلك بهدف اختبار العوازل بالمحطة، وشرح أساليب اختبار العوازل والطلاء في المواقع الأكثر تلوثًا، وكيفية تمييز المنتج الناجح في المنطقة، حيث تعتبر هذه الطريقة هي الأكثر دقة لمنع المنتجات الرديئة من الوصول للشبكات الكهربائية. كما ستزار محطة تحويل الذبذبة بالفاضلي والتي تعتبر الوحيدة بالمنطقة. وتكشف عن تطور تقني متقدم في أعمالها حيث تحرص الهيئة على استخدام أحدث التقنيات على امتداد المحطات التي تعمل على تشغيلها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //17:40ت م0219

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.