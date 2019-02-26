السعودية اليوم / ورشة العمل الثانية لخطة تمكين ٢٠٢٣، تناقش وضع الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المجتمعية

مكة المكرمة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسناقشت ورشة العمل الثانية لخطة تمكين ٢٠٢٣، التي عقدت اليوم بعنوان "جامعة أم القرى آفاق وتطلعات"، بمشاركة 100 مسؤول من 50 جهة بالقطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية ذات العلاقة بالجامعة، وضع الاهداف الاستراتيجية والمبادرات المجتمعية، والخطط التنموية التي تسهم في تطوير مخرجات الجامعة بما يواكب سوق العمل.وأكد وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي, سعي الجامعة إلى تأصيل العلاقات الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من آرائهم المستقبلية حول خدمات الجامعة وتنفيذ احتياجاتهم ضمن خطة تمكين الاستراتيجية ٢٠٢٣، وقال" نعمل على تهيئة 50 قائد من عمداء ووكلاء الكليات لتنفيذ خطة تمكين خلال الفترة المقبلة للخروج بمبادرات تميز الخدمات الخارجية للجامعة، مثمناً دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل لخطة الجامعة الاستراتيجية وبرامجها التطويرية".من جهته استعرض عميد كلية التمريض رئيس فريق خطة تمكين الدكتور أيمن جوهرجي، مراحل مشروع خطة تمكين واحصائيات الجامعة وكلياتها ومنسوبيها، مبيناً أهداف وقيم الخطط الاستراتيجية لتمكين وتحليلها وفقاً لتحليل المحيط الأزرق واستشراف المستقبل، ليتمكن المستفيدين من رصد تطلعاتهم حول المنظمة الجامعية ووضع عدداً من المبادرات التنفيذية للخطة الخمسية.فيما أدار الدكتور ايهاب مليباري والدكتورة سمية شرف، ورشة العمل المفتوحة لاستقبال اراء المشاركين والمشاركات من الجهات ذات العلاقة بالجامعة، من خلال أربعة محاور تناقش تطلعاتهم حول المنظومة وهي: القضايا الاستراتيجية، تحليل المحيط الأزرق، والمبادرات الاستراتيجية، وتحليل استشراف المستقبل.وأوصى المشاركين بدعم برامج البيئة المستدامة والاهتمام بالبنية المؤسسية للجامعة لتصبح منظمة ذكية، واستقطاب الطلبة المميزين، وتطوير البرامج الموجهة للموهوبين، وتمكين عمل المرأة، علاوة على مشاركة الجامعة بشكل أكبر في خدمة الحج والعمرة، والاهتمام بالاستثمار والاقتصاد المعرفي والابتكار وريادة الأعمال.كما أوصوا بتكثيف تعليم اللغة العربية ووضع خطة استراتيجية واضحة للجامعة وتحديث برامجها لتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠، ودعم العمل التطوعي من خلال استحداث مركز ادارة العمل التطوعي، ومركز خدمة العملاء وابراز انشطة الجامعة وانجازاتها اعلامياً.// انتهى //17:26ت م0214