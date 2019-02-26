الوزراء السعودي يشيد بنتائج القمة العربية الأوروبية في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد مجلس الوزراء السعودي بنتائج القمة العربية الأوروبية الأولى التي اختتمت أعمالها بمدينة شرم الشيخ المصرية، الإثنين، وسط حضور عربي وأوروبي كبير وبمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كرئيس للدورة الحالية بالجامعة العربية.

البيان الختامي لقمة العرب وأوروبا يطالب بآليات مشتركة لمجابهة الإرهاب



وشدد المجلس، خلال اجتماعه الذي ترؤسه خادم الحرمين الشريفين ، الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض، على مضامين كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام القمة، وما اشتملت عليه من إشادة بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي، ومواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واليمنية والتهديدات الإرهابية للنظام الإيراني بالمنطقة والعالم.





كما اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج ما جرى من مباحثات ولقاءات مع مختلف القادة والزعماء المشاركين على هامش القمة، فيما أشاد المجلس بنتائج هذه اللقاءات، معبرا عن أمنيته أن تسهم في المزيد من تطوير للعلاقات بين المملكة ودول العالم.

كما ثمن المجلس نتائج الجولة الأسيوية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي شملت باكستان والهند والصين، مؤكدا أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الجولة ستسهم في تطوير العلاقات بين المملكة وهذه الدولة على صعيد المجالات كافة.

وأكد البيان الختامي للقمة العربية –الأوروبية، تجديد التزام كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بالعمل الفعال والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات العالمية والإرهاب، الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقتين اللتين تمثلان 12% من سكان العالم.

واختتمت القمة العربية – الأوروبية أعمالها، الإثنين، بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" بحضور رؤساء وزعماء أكثر من 25 دولة أوروبية وعربية.

ورحب البيان الختامي باتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية، خاصة فيما يتعلق بقرار وقف إطلاق النار في الحديدة، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن رقم 2452، و2451، و2261، مطالباً كل الأطراف المعنية بالعمل من أجل البناء بهدف تحقيق تسوية سياسية جامعة لكل أبناء اليمن، مع ضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية للشعب اليمني.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي افتتح أعمال القمة العربية - الأوروبية الأولى في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي تشهد حضوراً دبلوماسياً ضخماً.

وقال السيسي في كملته بالجلسة الافتتاحية، مساء الأحد، إن خطر الإرهاب بات يستشري في العالم أجمع كـ"الطاعون".

وشهدت القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوى الرئاسي، ويحضرها رؤساء وزعماء أكثر من 25 دولة.



وعقدت القمة العربية - الأوروبية تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار"، وناقشت على مدار يومين قضايا استراتيجية تهم الطرفين، وتؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة والعالم، وفي مقدمتها قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وأزمات العالم العربي.