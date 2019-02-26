شكرا لقرائتكم بنك ستاندرد تشارترد يؤكد قوة الاقتصاد السعودي واستقراره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 -الرياض

في خطوة تؤكد متانة اقتصاد المملكة ورغبة كبار المستثمرين للعمل فيها، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد بفتح فرع له في المملكة.

وقال المجلس في قراره : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد بفتح فرع له في المملكة ، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة ، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة ، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

والمعروف أن ستاندرد تشارترد هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية يقع مقرها في لندن. تقوم بتشغيل أكثر من 1,700 فرع بما في ذلك الشركات التابعة والشركاء والمشاريع المشتركة في أكثر من 70 بلدا وتوظف حوالي 87،000 شخص.

وهي مصرف شامل يعمل في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأيضاً خدمات الخزينة وعلى الرغم من أساسها البريطاني، فإن الشركة لا تعمل في التجزئة المصرفية في بريطانيا، وحوالي 90% من أرباحها تأتي من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

تأسس بنك ستاندرد تشارترد في عام 1969 من خلال اندماج بنكين منفصلين: بنك ستاندرد في جنوب افريقيا البريطانية الذي تأسس عام 1863، وبنك تشارترد في الهند، أستراليا والصين الذي تأسس عام 1853م.

ويعود تاريخ بنك ستاندرد تشارترد في منطقة الشرق الأوسط إلى عام 1920

وفي عام 2009 تم السماح لشركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية بالعمل في المملكة بعد حصولها على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية.



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