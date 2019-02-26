شكرا لقرائتكم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش تقرير الربع الأخير من ميزانية 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية المتضمن تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة من العام المالي 2018م.

وتضمن التقرير استعراضاً للأداء المالي، ومؤشرات النفقات التشغيلية والرأسمالية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.



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