شكرا لقرائتكم الأحمري يتقفى أثر المعلومات الجديدة في مسك للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عبدالله الهويدي

أقام منتدى مسك للإعلام اليوم الثلاثاء عدة حلقات حوارية وورش عمل؛ تناولت نشر الوعي بوسائل الإعلام وتطوراته، وتزييف المحتوى الإعلامي، وحضر عدد من الخبراء في المجال الإعلامي؛ وتم تقسيمها على شكل عروض تقديمية، شهدت تفاعلًا من الحضور.

وشارك رئيس تحرير صحيفة إندبندنت عربية عضوان الأحمري في عرض تقديمي لتقفي الأثر في بيئة المعلومات الجديدة، حيث أكد على أهمية محاربة الشائعات، وبدأ بمقدمة تاريخية ذكر عدة أمثلة لسقطات وقعت فيها الصحافة الغربية، وعن تاريخ مصطلح “fake news”؛ ذاكرًا الإحصائيات التي يشهدها العالم جراء هذه الشائعات.

وفي الوطن العربي أشار الأحمري إلى تأثير سقوط النخبة، والحالة التي مرت بها المنطقة فيما يسمى بالربيع العربي؛ والذي أفقد الصحافي مصداقيته لجمهور المتلقي، لاعتبارات حزبية متطرفة.

يذكر أن محمد خاتم المذيع التلفزيوني مهد للعرض التقديمي، وتحدث عن “السيد إشاعة”، مشيرًا لفاعلية السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي في التصدي لحرب الشائعات.



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