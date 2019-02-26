شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: الشرطة تطيح بشخص تحرش بامرأة في مطعم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطاحت شرطة منطقة الرياض بشخص ظهر في مقطع فيديو متداول تحرش بامرأة داخل مطعم.

وفي التفاصيل، فقد صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه وإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تحرش أحد الأشخاص جسدياً بامرأة بأحد المطاعم بمدينة الرياض، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي عن كشف هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة بحق كل من يخالفها، وتؤكد في الوقت نفسه أن كل من يحاول الإخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس أو الاعتداء عليهم سيكون عرضة للمحاسبة والجزاء بكل حزم وصرامة.