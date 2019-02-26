‏البرلمان العربي يشارك في «مؤتمر مكافحة الإرهاب»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) شارك البرلمان العربي مُمثلاً بمعالي اللواء سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربي اليوم (الثلاثاء)، في المؤتمر الإقليمي الأول للإتحاد البرلماني الدولي حول مكافحة الإرهاب والتطرف لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمدينة الأقصر المصرية، وألقى كلمة رئيس البرلمان العربي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.



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