شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل لأعضاء لجنة الحج المركزية: لا تعتمدوا على التقارير المكتوبة.. قفوا ميدانياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، مديري القطاعات أعضاء اللجنة، بالوقوف ميدانياً على الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن خلال موسم العمرة وتحفيز العاملين في الميدان، وعدم الاعتماد على التقارير المكتوبة.

جاء ذلك لدى رئاسته اليوم (الثلاثاء) اجتماع لجنة الحج المركزية بديوان الإمارة بمكة المكرمة، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وتخلله بحث واستعراض أعمال الجهات المسؤولة عن راحة وأمن ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة واستعداداتها لشهر رمضان المبارك.

وقدمت وزارة الحج والعمرة خلال الاجتماع تقريراً، يشرح استعداداتها لموسم العمرة، تضمن المهمات والأعمال المنوطة بها، لتكتمل جاهزية المسجد الحرام وساحاته ومرافقه لاستقبال الزوار والعمّار، والتعامل مع الكثافة المتوقعة خلال الموسم، إذ يتوقع أن يبلغ عدد المعتمرين للعام الحالي أكثر من 7.5 مليون معتمر بزيادة 10% على العام الماضي.

بدورها، استعرضت أمانة العاصمة المقدسة خطتها لموسم شهر رمضان الكريم، إذ من المنتظر أن تحشد الأمانة قرابة 12 ألف موظف وعامل و876 معدة للإيفاء بمتطلبات النظافة العامة ومراقبة المحلات التجارية، إضافةً إلى متابعة الأنفاق البالغ عددها 58 نفقا والتأكد من التجهيزات المتوفرة بها من إنارة وتهوية وأجهزة إنذار وسلامة، وتعزيز دور البلديات الفرعية في مهمات مكافحة الظواهر السلبية بالمنطقة المركزية بـ400 مراقب مؤقت.

واختتم الاجتماع جدول أعماله باستعراض الحلول الذكية الخاصة بتوثيق عمليات إسكان المعتمرين، مع البدء في عملية أتمتة الإجراءات الخاصة بخدمات المعتمرين بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.