النائب العام ينوه بأهمية التفتيش والمتابعة لتكريس مبدأ العدالة الجنائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نوه النائب العام الشيخ سعود المعجب بأهمية أعمال التفتيش والمتابعة، لتكريس مبدأ العدالة الجنائية والوقوف على مكامن الخلل ومواضع العلل ومواطن الضعف في الأعمال ورصدها، والحرص على تشخيصها تمهيدا لتقويمها، بما يضمن تلافيها وتجنب تكرارها، مما يسهم في تطوير إجراءات العمل لدى فروع النيابة العامة.

وأشار في اجتماع أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتفتيش لعام 1439هـ بحضور وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان إلى أهمية تطوير آليات العمل، بما في ذلك معاملاته الإجرائية، وضرورة العمل الحثيث الضامن لتوفير بيئة العمل مثالية، من خلال تضمين التقارير وصفا شاملا عن كل فرع أو دائرة والإجراءات المتعبة فيه، مع تبيان مواطن القوة والضعف وتقديم التوصيات بشأنها.

ولفت إلى الهدف المنشود من هذه التقارير، المتمثل في إيجاد أفضل السبل لتقويم العمل بها، والحث على أداء الأعمال بكل تفان واقتدار، وتصحيح الأخطاء أو القصور إن وجد، مشددا على حرص النيابة على أن يكون القضاة مثالا يحتذى به في الأمانة والأخلاق الكريمة والجدية والانضباط في العمل، وتوظيف المهارات والمعارف التي اكتسبوها في أداء هذه الأمانة، مما ينعكس على جودة أعمالهم.