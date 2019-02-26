13 برنامجا تدريبيا لنزيلات رعاية الفتيات بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهرين الماضين 13 برنامجا تدريبيا لنزيلاتها المشمولات بالرعاية وموظفاتها العاملات معهن، وذلك بالتعاون مع جهات تعليمية وحكومية أخرى.

وتناولت الورشة الأولى التي استهدفت 19 مراقبة من الموظفات وقدمتها مديرة المؤسسة صباح الزهراني بعض المحاور الأساسية للتعريف بنظام الأحداث الجديد مثل إجراءات إيداع النزيلات وأنظمة السجن والتوقيف، إضافة إلى توضيح أهم المصطلحات الحديثة الواردة في النظام، كما نفذت المؤسسة ورشتي عمل أخريين لموظفاتها عن "ظاهرة المخدرات وأنماط التفكير"، واستفادت نزيلات المؤسسة خلال الشهرين الأخيرين من تسعة برامج تدريبية شملت مهارات الطباعة باللغة العربية ومهارات الطباعة باللغة الإنجليزية والتعامل مع برنامج معالج النصوص word وصيانة الحاسب، وكذلك دورات تطوير الذات مثل "دورة الاستثمار الأمثل للوقت والتخطيط الشخصي ودورة الأفكار والمشاعر ودورة في التطوع ودورة اقبلي بعزم "، والتي قدمتها مجموعة من المدربات المختصات وصاحبها كثير من التطبيقات العملية والنظرية للمستفيدات

وأوضحت الزهراني أن هذه البرامج والدورات التدريبية أقيمت بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود، ولجنة رعاية السجناء "تراحم"، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك ضمن الاتفاقيات والشراكات المجتمعية التي تنفذها المؤسسة سنويا لرفع مستوى الوعي لدى نزيلاتها المشمولات بالرعاية وموظفاتها وإكسابهن المهارات اللازمة في مختلف المجالات.