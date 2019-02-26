الفيصل يوجه بالوقوف ميدانيا على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل مديري القطاعات أعضاء اللجنة، بالوقوف ميدانيا على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم العمرة، وتحفيز العاملين في الميدان، وعدم الاعتماد على التقارير المكتوبة.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم اجتماع لجنة الحج المركزية بديوان الإمارة بمكة المكرمة، بحضور نائبه بدر بن سلطان، وتخلل الاجتماع بحث واستعراض أعمال الجهات المسؤولة عن راحة وأمن ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة واستعداداتها لرمضان المبارك.

وقدمت وزارة الحج والعمرة خلال الاجتماع تقريرا يشرح استعداداتها لموسم العمرة، تضمن المهام والأعمال المنوطة بها، لتكتمل جاهزية المسجد الحرام وساحاته ومرافقه لاستقبال الزوار والعمار، والتعامل مع الكثافة المتوقعة خلال الموسم، إذ يتوقع أن يبلغ عدد المعتمرين للعام الحالي أكثر من 7.5 ملايين معتمرة بزيادة 10% عن العام الماضي.

بدورها استعرضت أمانة العاصمة المقدسة خطتها لموسم رمضان المبارك.

واختتم الاجتماع جدول أعماله باستعراض الحلول الذكية الخاصة بتوثيق عمليات إسكان المعتمرين، مع البدء في عملية أتمتة الإجراءات الخاصة بخدمات المعتمرين بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

خطط الأمانة لموسم رمضان: