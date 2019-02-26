، الرحالة "الشرمان" يقطع 3 آلاف كم ويصل الرياض خلال 3 أشهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - رحلة عنوانها "مسيرة مستقبل وطن" انطلقت من نجران وعبرت 8 مناطق

استقبل نائب أمير منطقة الرياض ‏الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الرحالة عامر الشرمان الذي وصل إلى العاصمة الرياض بعد أن قطع ثلاثة آلاف كيلومتر، مروراً بمناطق: عسير، وجازان، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، خلال مدة ثلاثة أشهر، منذ أن دشن أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رحلة "مسيرة مستقبل وطن" التي انطلقت من منطقة نجران سيراً على الأقدام.

ورافق الرحالة "الشرمان" ابن عمه المواطن سعيد الشرمان منذ انطلاق الرحلة، بينما كان الراعي الرسمي مؤسسة "رد كاربت".

وقد استقبل الرحالة عدد من المسؤولين والمواطنين في إمارات المناطق التي مرّ من خلالها، وقدّم شكره وتقديره لهم على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال وكرم ضيافة.

ويحمل "الشرمان" في رحلته الطويلة، ثلاث رسائل؛ الأولى تمثل تجسيداً وحباً واعتزازاً بالوطن الغالي وقيادته الحكيمة، والثانية عن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، والثالثة تتعلق بـ"همة السعوديين مثل جبل طويق، وطموحهم عنان السماء".