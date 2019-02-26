، نيابةً عن الملك.. أمير الرياض يرعى الحفل السنوي الكبير لسباق الخيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - ويسلم هدية وكؤوس الخيالة السعوديين المتمرنين السبت القادم

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية -حفظه الله- يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، السبت القادم 25/ 6/ 1440هـ، حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج المحلي والمستورد (فئة أولى)، وهدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين (للخيالة السعوديين المتمرنين)، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وخصص الشوط الثامن على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين (للخيالة السعوديين المتمرنين)، لخيل الإنتاج المحلي (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات فأكثر) لمسافة 2000 متر، بينما خصص الشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج المحلي (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات) لمسافة 2000 متر، فيما خصص الشوط العشر على كأس خادم الحرمين الشريفين للخيل المستوردة (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات) على مسافة 2000 متر.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل عن بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكداً أن هذا الدعم والتشجيع يعد الركيزة الأساسية لما وصلت إليه من تطور وما حققته من إنجازات على مختلف الصعد، وكان له أكبر الأثر في تقدمها وانتشارها وتحقيق ما يتطلع إليه عشاق ومتابعي هذه الرياضة، منوهاً بحرص ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- مرحباً بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، لهذه المناسبة التي ينتظرها ويتوق إليها محبو وجمهور رياضة الفروسية.

من جانبه، أكد مدير عام نادي الفروسية الأستاذ عادل بن عبدالله المزروع أن هذه المناسبة الغالية تعد مصدر سعادة وفخر لوسط الفروسية الذين يتطلعون إليها في كل عام لما تمثله من مكانة وأهمية، موضحاً أن النادي وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجان الفنية، قد أكمل كل الترتيبات والتجهيزات في سبيل أن تظهر هذه المناسبة بالمظهر المشرف.